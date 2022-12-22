Путин: корни между народами России и Украины сильнее противоречий, разъединяющих их

Духовная общность между людьми значит больше, чем силы, «растаскивающие» их.

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корни

Президент РФ Владимир Путин заявил, что народы России и Украины тесно взаимосвязаны, и силы, пытающиеся их разъединить, слабее этой связи. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Советский Союз прекратил свое существование, но наши исторические корни, корни культуры, духовной общности, они будут сильнее, чем то, что нас растаскивает», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия чувствует себя уверенно в своей политике. Все поставленные цели обязательно будут достигнуты, считает президент.