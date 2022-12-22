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Орбан предложил распустить ЕП после коррупционного скандала

Игнат Далакян
18:02 22.12.2022
Орбан выступил за реформу Европейского парламента после коррупционного скандала.
Орбан предложил распустить ЕП после коррупционного скандала
© Фото: IMAGO, ELYXANDRO CEGARRA, Globallookpress
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за реформу Европейского парламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов.

«Недавний скандал в Европарламенте показателен. Антикоррупционные меры предосторожности ЕП позорно провалились. Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент», - написал Орбан в своем Twitter.

Премьер Венгрии предложил свое решение проблемы.

«Наше решение: создание нового Европарламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчетность и доверие. Верните контроль государствам-членам!» - отметил Орбан.

Ранее венгерский премьер обвинил Киев в многолетнем и системном нарушении прав национальных меньшинств. Виктор Орбан также отметил, что из-за незащищенности национальных меньшинств Венгрия не будет «способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен».

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