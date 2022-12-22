В стране и мире Орбан предложил распустить ЕП после коррупционного скандала Игнат Далакян Орбан выступил за реформу Европейского парламента после коррупционного скандала. © Фото: IMAGO, ELYXANDRO CEGARRA, Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за реформу Европейского парламента после коррупционного скандала, предложив распустить существующий и создать новый из национальных делегатов. «Недавний скандал в Европарламенте показателен. Антикоррупционные меры предосторожности ЕП позорно провалились. Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время расформировать Европейский парламент», - написал Орбан в своем Twitter. Премьер Венгрии предложил свое решение проблемы. «Наше решение: создание нового Европарламента, состоящего из национальных делегатов. Это гарантирует больший контроль, отчетность и доверие. Верните контроль государствам-членам!» - отметил Орбан. Ранее венгерский премьер обвинил Киев в многолетнем и системном нарушении прав национальных меньшинств. Виктор Орбан также отметил, что из-за незащищенности национальных меньшинств Венгрия не будет «способствовать участию Украины ни в какой международной интеграции и заключать с ней какие-либо существенные двусторонние договоры, пока этот вопрос не будет решен». Экспертное мнение и аналитика