Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом

«Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но, по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано... Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которое происходило», - передает РИА Новости слова Пушилина.

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