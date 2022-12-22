Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.
«Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но, по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано... Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которое происходило», - передает РИА Новости слова Пушилина.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Американский лидер пообещал поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и обучить украинских боевиков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что от Байдена и Зеленского не было слов о готовности прислушаться к озабоченностям России.