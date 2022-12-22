В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом

Игнат Далакян
15:29 22.12.2022
Пушилин убежден, что вчерашняя поездка Зеленского была фарсом прикрытия того, что уже сделано.
Пушилин назвал визит Зеленского в США фарсом
© Фото: Oliver Contreras, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

«Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но, по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано... Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которое происходило», - передает РИА Новости слова Пушилина.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Американский лидер пообещал поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и обучить украинских боевиков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что от Байдена и Зеленского не было слов о готовности прислушаться к озабоченностям России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:58 Армия
Видео
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне СВО
13:01 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении диверсионных групп украинских боевиков в ДНР и Запорожской области
12:52 В стране и мире
В Кремле заявили, что американские системы Patriot станут законной целью после поставки украинским боевикам
12:13 В стране и мире
Видео
Путин в беседе с Нетаньяху отметил поступательное развитие отношений РФ и Израиля
10:36 В стране и мире
Видео
В Москве произошла встреча гендиректора Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Гросси
Популярное
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Видео
Шойгу: форум «Армия» способствовал укреплению международного военно-технического сотрудничества
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.