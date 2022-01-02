Сирийский военный получил ранения под снайперским огнем боевиков в Идлибе

Один сирийский военнослужащий получил ранения в результате снайперского обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок в провинции Идлиб. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всей необходимой помощи простым гражданам в восстановлении их мирной жизни.

Военнослужащие ЦПВС призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций, ведения боевых действий и встать на путь мирного урегулирования ситуации в контролируемых ими районах Сирии.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов