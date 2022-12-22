В России спрогнозирован рост заболеваемости гриппом до Нового года

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Бригада скорой помощи принимает лекарства перед вызовом, причем на это у врачей есть всего пять минут. Именно так начинается очередная 24-часовая смена врачей неотложки. Набор препаратов может отличаться в зависимости от ситуации.

Время 9 утра. Несколько бригад скорой помощи готовятся к вызовам. Проверяют лекарства. По громкоговорителю объявляют об экстренном вызове. Обязательно скорая берет с собой тесты на ковид, которые показывают результат за 15 минут. Если диагноз подтвердился, то вот такой комплект оставляется пациенту для дальнейшего лечения. Информация о том, кто заболел, какие симптомы у пациента, уже находятся на планшете у фельдшера бригады скорой помощи.

На вызов с врачами наша съемочная группа доехала за семь минут. За это время выясняется, что в скорую обратились родители 11-летнего мальчика. Поднялась высокая температура под 40 градусов. Школьнику делают тест на COVID-19, и, если температура не спадет, вероятно, ребенка придется госпитализировать.

Предварительный диагноз - ОРВИ, но с такой температурой это, скорее всего, грипп. Самый распространенный штамм по всей стране - H1N1, или свиной грипп. Он может давать серьезные осложнения на легкие. В машине скорой есть вся необходимая аппаратура, чтобы помочь человеку, если он, например, задыхается.

На сезон эпидемии гриппа и ОРВИ приходятся частые и тяжелые вызовы - до 500 в день. Фельдшеры работают практически без передышки. Говорят, что порой пообедать получается только после полуночи. В основном люди жалуются, что не могут сбить высокую температуру. Это и есть основной симптом гриппа. Но определить точный диагноз можно только в стационаре после обследования.

«Нагрузка на врачей большая сейчас. Не было такого, конечно, что госпитализировать приходилось массово прямо, но иногда приходится семьями забирать», - говорит старший врач подстанции скорой медицинской помощи Балашихи Алексей Клоков.

Стационары заполнены по всей стране. Например, в Домодедовской инфекционной больнице от гриппа лечатся сотни детей. Свиной грипп особенно опасен для маленьких детей, у которых против этой болезни еще не успел выработаться иммунитет.

Во время ковидных ограничений респираторные вирусы циркулировали слабо - люди болели гриппом и ОРВИ реже. В этом, как ни странно, и состоит проблема - за несколько лет коллективный иммунитет ослаб. Ученые утверждают, что зачастую грипп может быть опаснее коронавируса.

«На самом деле от гриппа люди умирают, и самое главное в гриппе - если это присоединившаяся бактериальная инфекция, они даже сильнее бывают присоединяются, чем в случае ковида, поэтому надо принимать те меры, которые и раньше принимались. Лучше людям в группе риска носить маски, лучше быть привитым, что сделали осознанные люди», - сказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Эпидемия гриппа и ОРВИ набирает обороты. Сейчас свиной грипп зафиксирован уже в 86 регионах. В Томской области с сегодняшнего дня ограничили массовые мероприятия в закрытых помещениях. Общий эпидпорог по ОРВИ превышен на 85%. В Хабаровском крае временно запретили массовые культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях с участием детей и подростков. Там превышение уже на 95,5%. Ожидается, что уровень заболеваемости будет расти до Нового года. И только во время каникул, если все будут соблюдать необходимые меры предосторожности, может пойти на спад.