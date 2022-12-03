«Письма солдату на фронт»: школьники обратились к бойцам в зоне спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Школьники Екатеринбурга написали письма военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В рамках акции «Письма солдату на фронт» дети вложили в свои послания рисунки и открытки. Все письма были доставлены в зону проведения СВО и вручены военнослужащим на передовой.

«Очень приятные слова. Данная акция поднимает моральный дух, позволяет нам в сложных ситуациях стоять на страже наших рубежей, выполнять поставленные боевые задачи на самом высоком уровне, спасибо большое», - поблагодарил один из бойцов, прочитав письмо.

Многие ученики писали письма впервые в жизни, поэтому учителя подробно объяснили с чего начать и как обратиться к адресату.