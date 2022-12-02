Суд арестовал замглавы ГУ МЧС по Москве Зотова

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Заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Москве Сергей Зотов заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. Соответствующее решение в отношении главного госинспектора по маломерным судам принял Пресненский суд столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Зотову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2023 года», - сообщает РИА Новости.

О задержании Зотова стало известно накануне. Подробности дела не известны. Чиновнику вменяются получение взятки в значительном размере, что карается лишением свободы.