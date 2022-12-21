Вашингтон часто говорит о военном потенциале Польши как о «плацдарме против России» для военных США.

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Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор выразил опасения, что США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив своих солдат из Польши на Украину. Он же добавил, что Вашингтон часто говорит о военном потенциале Польши как о «плацдарме против России» для военных США.

«Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности», - отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Специалист также указал, что в случае наступления американцев, их действия будут сопровождаться речами о демократии, свободе и мире, и на деле это не имеет ничего общего с тем, что происходит на Украине. Также Макгрегор подчеркнул, что такой сценарий «будет похож на Вьетнам».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в отношениях с Москвой нуждается в постоянном самоутверждении, как будто холодная война не прекращалась.