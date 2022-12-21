Жар «Солнцепека»: кадры разгрома позиций украинских боевиков с помощью ТОС-1А «Солнцепек»

Боевая машина выдвигается на позицию, оперативно развертывается и наносит удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью по целям, разведанным с применением БПЛА.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевого применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Боевая машина для поддержки наступающих подразделений российской армии выдвигается на позицию, оперативно развертывается и наносит удары 220-мм боеприпасами с термобарической смесью по целям, разведанным с применением беспилотников. Огонь «Солнцепека» гарантированно поражает опорные пункты, боевую технику и скопления живой силы украинских боевиков.

После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается.

Ранее российское военное ведомство показало, как работает РСЗО «Град» в зоне спецоперации. При нанесении удара была уничтожена легкобронированная техника и скопление живой силы националистов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.