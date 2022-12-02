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В Германии не подтвердили передачу украинским боевикам ЗРК Patriot

Андрей Аркадьев
15:54 02.12.2022
В кабмине также уточнили, что дальнейшая передача этих ЗРК Украине невозможна технически.
В Германии не подтвердили передачу украинским боевикам ЗРК Patriot
© Фото: Mark Holloway, CC BY 2.0, Wikimedia
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В Берлине не подтверждают переговоры о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, дальнейшая передача размещенных на польской территории систем также не рассматривается, сообщили 2 декабря в кабинете министров ФРГ.

«О разговорах с Украиной о размещении Patriot на Украине мне ничего не известно», - заявил спикер германского правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге кабинета министров.

В кабмине также уточнили, что дальнейшая передача этих ЗРК Украине невозможна технически.

«В данном случае это ведь не передача Patriot Польше, а размещение на польской территории. Обслуживание будет проводиться немецким персоналом», - сообщил представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц.

Отметим, что Польша приняла предложение Германии о размещении системы ПВО Patriot на границе с Украиной. Также глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт упоминала договоренность об оказании помощи в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter. С такими предложениями выступил Берлин после того, как 15 ноября в польском приграничном населенном пункте Пшеводув упала ракета украинской ПВО. Тогда погибли два человека.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Германии поставить Украине предложенные Польше комплексы, либо передать ЗРК Варшаве с дальнейшей передачей Киеву.

Между тем, в Пентагоне заявили, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину противоракетных систем Patriot, однако, в настоящий момент подобная передача не планируется.

Сегодня сообщалось, что Берлин анонсировал передачу Киеву семи зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Германия регулярно передает вооружение Украине. Киев получает от ФРГ самоходные бронированные гаубицы PzH, системы противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы и многое другое. Перед этим правительство ФРГ опубликовало информацию о том, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины.

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