Двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Шатуре
Еще одному ребенку и взрослому понадобилась помощь медиков.
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Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Трагедия произошла в Шатуре, в поселке Туголесский Бор, сообщает подмосковная Прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один взрослый и ребенок пострадали», - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура проведет обстоятельную проверку случившегося и по ее результатам будет принято дальнейшее решение, сообщается на сайте ведомства.