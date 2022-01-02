Двое детей и взрослый погибли при пожаре в подмосковной Шатуре

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Московской области. Трагедия произошла в Шатуре, в поселке Туголесский Бор, сообщает подмосковная Прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один взрослый и ребенок пострадали», - сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура проведет обстоятельную проверку случившегося и по ее результатам будет принято дальнейшее решение, сообщается на сайте ведомства.