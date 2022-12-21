Украинские боевики выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку

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Украинские националисты во время ночной атаки на Донецк 21 декабря выпустили по городу три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики СЦКК.

По оперативным данным представительства, обстрел начался в 02:30 ночи в среду, атаке подвергся Пролетарский район Донецка.

Напомним, что в понедельник 19 декабря Донецк подвергся массированной атаке украинских националистов: по центру города были выпущены 15 ракет РСЗО «Град». В зоне обстрела оказалась городская больницы и жилые кварталы.