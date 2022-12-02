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Контрактники из США помогают Киеву готовить химические провокации на Украине

Анна Назайкина
14:11 02.12.2022
По словам постпреда РФ при ОЗХО, речь идет о военных из Невады.
Контрактники из США помогают Киеву готовить химические провокации на Украине
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, GlobalLookPress
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Россия располагает данными о том, что американские контрактники оказывают помощь Киеву в подготовке химической провокации на Украине. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

По его словам, на проходящей в настоящий момент сессии государств - членов организации Москвой были предоставлены сведения о контрактниках, которые участвуют в подготовке провокационных действий. Шульгин уточнил, что речь идет о военных из Невады.

«Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны... Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в минувший понедельник, 28 ноября, в Гааге стартовала конференция стран - участниц ОЗХО. Она завершится в пятницу, 2 декабря.

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