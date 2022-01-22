Магия полета: аэропорт Мурманска открыл двери для любителей зимнего споттинга

Успеть сделать эффектный кадр, когда на все про все несколько секунд. В Аэропорту Мурманска собрались любители авиационной фотографии. Это раньше ловить самолеты в объектив приходилось за забором. А сейчас в воздушных гаванях устраивают настоящие фотосессии.

Оживить самолеты пытаются все участники споттинга - популярного увлечения, которое заключается в съемке стальных птиц на «взлетке» и в небе. И хотя точка прицела у всех одна, срабатывает принцип здоровой конкуренции - первому занять идеальную позицию.

«Это первый споттинг зимой, на котором я присутствую. Обычно летом. Но все равно, даже если точки одни и те же, зимой они смотрятся совершенно по-другому. Это опыт - надо пристреливаться, настройки определенные выставлять на фотоаппарате», - поделилась фотограф Татьяна Габидуллина.

Но темп размеренный, из-за трафика - в аэропорту Мурманска он не столь интенсивный как в городах-миллионниках - паузы на обдумывание следующего кадра есть, поскольку между взлетами, как минимум, полчаса. Впрочем, и попыток достаточно - сегодня девять оборотных рейсов.

Эту встречу с крылатыми машинами здесь называют колоритной. Ведь в обычной жизни с техникой в руках к самолетам и близко не подойдешь (аэропорт – объект режимный), а сегодня при желании и крыло погладишь. Причем, вполне официально.

«Посмотреть на работу вблизи – и наземных служб, и того, как самолеты садятся, взлетают… Вообще, вот эта магия полета – она пронизывает всех людей, которые этим увлекаются», - считает организатор зимнего споттинга Вячеслав Городецкий.

Здесь каждый ревностно охраняет свое творческое пространство, чтобы не пропустить момент отрыва шасси от взлетной полосы или, наоборот, его касания. В эти мгновения щелчки затворов камер не смолкают.

Отсматривать отснятый материал участники споттинга будут уже после. И ждать следующей фотоохоты - через полгода, летом. Место встречи – аэродром.