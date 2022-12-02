В МО РФ рассказали о неудачных попытках врага атаковать на трех направлениях

Кроме того, на Донецком направлении полностью освобождена Курдюмовка. Уничтожены более 60 украинских боевиков, добавили в Минобороны.

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Украинские боевики попытались атаковать на трех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, но все атаки были отбиты. Об этом заявил на брифинге 2 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ в ходе наступления полностью освободили Курдюмовку. Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на Донецком направлении в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, потери неприятеля в личном составе превысили 60 человек. Кроме того, уничтожены три украинских танка и шесть боевых бронированных машин.

На Купянском направлении сорвана попытка ВФУ атаковать из района Котляровки. За минувшие сутки уничтожены более 50 украинских боевиков, два танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля «Козак».