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Новый повод для беспокойства: в школах вводят систему распознавания лиц учеников

Алексей Курильченко
Елена Сивонен
13:18 22.01.2022
Родители обеспокоены, что система, созданная для обеспечения безопасности, может нарушить неприкосновенность личных данных ребенка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Шквал возмущения. Родители негодуют из-за нововведения. На входах в школы Москвы устанавливают оборудование для считывания биометрических данных детей. Намерения благие - ведь это все ради безопасности. Но многих подобные новшества повергают в шок.

«Если раньше, несколько лет назад, любой ребенок мог прийти спокойно в школу, открыть дверь, войти туда и вот он уже в школе и приступил к занятиям, встретился с любимыми друзьями, педагогами, то что сейчас происходит? Он должен получить своего рода разрешение, его должны распознать и только в этом случае он получает право прохода. Это уже несколько пугает», - рассказала Вера Трошина.

У школы своя точка зрения. Систему монтируют исключительно с согласия родителей, по итогам собраний, по результатам социального среза. И хотя есть и те, кто категорически против. Большинство все же за.

«Очень обеспокоены тем, что в Казани случилось. На прошлой неделе в Екатеринбурге были эвакуированы школы по звонку о минировании. Следующие события в Уфе. Все это, безусловно, очень сильно тревожит и поэтому наш учредитель прикладывает все силы для того, чтобы усилить меры антитеррористические», - заместитель директора общеобразовательного частного учреждения Татьяна Михайлева.

Один из главных аргументов тех, кто выступает против - сохранность личных данных ребенка. Беспокойство вызывает то, что оказаться они могут в открытом доступе. Сообщения об утечках и банковских баз, и данных клиентов других организаций появляются регулярно по всему миру. Но создатели системы школьной системы считают, что сведения о детях, которые собирают в базы учебных заведений, назвать биометрией в полном смысле этого слова нельзя. Данные самые простые.

В Мурманском индустриальном колледже это только фотографии и номера электронных пропусков для бесконтактного прохода после измерения температуры. Запущенная с марта прошлого года, система уже показала себя с лучшей стороны.

«Был случай у нас несколько месяцев назад, когда пришел один неадекватный гражданин с двумя ножами, но мы предотвратили, благодаря СКУДам и сдали его в милицию», - рассказал директор ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» Григорий Шатило.

Сегодня назвать биометрию чем-то новым уже нельзя. Систему используют в самых разных сферах.

«Нужно понимать, что все эти технологии используются как дополнительные факторы для того, чтобы убедиться, что человек, который пытается пройти в помещение или разблокировать телефон или воспользоваться теми же самыми банковскими услугами… что он действительно тот, за кого себя выдает», - рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Голованов.

Биометрия – далеко не технологическая революция. Но родители имеют право на сомнение. И здесь важно разъяснить тонкости и нюансы.

«Человек походит к сканеру, сканер строит систему значащих точек, формирует из нее хэшкод, после чего в реальном времени сравнивает ее с хэшкодом, который заранее был отсканирован с человека и занесен в базу. Предположим, при краже базы, содержащей эти хэшкоды, восстановить фактическую фотографию не получится. То есть здесь элемент того, что злоумышленники захотят восстановить данные, он отпадает», - объяснил эксперт по кибербезопасности Владимир Макаров.

Цифровой процесс, скорее всего, уже не остановить. В планах - оснащение онлайн-камерами с функцией распознавания лиц, как минимум, 43 тысяч российских школ.

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