Песков ответил на слова Байдена о переговорах после «ухода» Путина с Украины
В Кремле ответили на слова американского лидера Джо Байдена о переговорах после «ухода» президента России Владимира Путина с Украины.
«Он (Байден. - Прим. ред.) сказал, что первое - Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть, и должно быть демонстрацией того, что Путин готов к переговорам», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в таком случае Кремль не готов к переговорам.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что Вашингтон все еще не признал новые территории в составе России. По его словам, таким образом сильно осложняется поиск какой-либо почвы, чтобы вести обсуждение.
Также Песков отметил, что российский лидер открыт для переговорного процесса, однако попытки Москвы договориться о безопасности на европейском континенте с НАТО, ОБСЕ и Штатами были безуспешными.