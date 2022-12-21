Награда вернулась в семью красноармейца: как удалось вернуть из Германии медаль «За отвагу»

В операции по возвращению награды героя-красноармейца участвовали Минобороны России, Центральный архив военного ведомства, генконсульство РФ в Бонне и поисковики.

© Фото: Минобороны России

Обнаруженную в Германии медаль «За отвагу», принадлежащую автоматчику Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Виктору Голубеву, передали родственникам героя.

Церемония передачи медали состоялась 20 декабря в Москве в ходе патриотического концерта «Скажи героям спасибо», организованного Министерством обороны РФ и всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия».

Медаль родным и близким героя передал 15-летний юнармеец Арсен Попов из Мариуполя. Подросток помогал спасать мирных жителей в ходе боев за город, разбирал завалы и оказывал поддержку ВС РФ. Юнармеец был награжден специальным указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина медалью «За отвагу» - такой же, как у павшего героя.

В 2021 году в генконсульство РФ в Бонне поступило заявление гражданина Федеративной Республики Германии о том, что в ходе работ на земельном участке он нашел медаль «За отвагу» без колодки, № 250450. В операции по возвращению награды героя-красноармейца в Россию, потомкам героя, участвовали Минобороны России, Центральный архив военного ведомства, генконсульство РФ в Бонне, общественная организация «Память ради будущего» (Кельн).

Благодаря совместным усилиям удалось установить, что медаль принадлежит автоматчику автоматной роты 91-го гвардейского стрелкового полка Голубеву Виктору Александровичу 1921 года рождения. В установлении личности героя также принимали участие поисковый отряд «Память» (Тула) и Всероссийская организация ветеранов «Боевое Братство».

Виктор Голубев был награжден медалью «За отвагу» в 1943 году. Медаль была вручена бойцу за доблесть, проявленную в боях за населенные пункты Новый Цимлянск, колхоз имени Калинина и станция Новая Кундрючевская Ростовской области. Виктор Голубев принимал активное участие в боевых действиях, огнем из личного оружия за один бой уничтожил 13 гитлеровцев.

Красноармеец погиб в 1944 году в ходе разгрома сил немецко-фашистских захватчиков в битве за правобережную Украину. Делом чести наших соотечественников вместе с патриотическими силами Германии стала доставка медали на территорию Российской Федерации.

В ходе поиска родственников погибшего было установлено, что троюродная сестра Виктора Голубева проживает на территории Тульской области. По инициативе генконсульства РФ в Бонне, «Боевого Братства» и организации «Память ради будущего» медаль из Германии была доставлена в Донецк, а затем передана представителям «Юнармии» для дальнейшей транспортировки в Россию родственникам погибшего воина.

Представителями «Юнармии» на месте было дано обещание доставить медаль родным и близким.

«Важно, что память будет доставлена родным и близким героя. Благодаря слаженным действиям неравнодушных людей, заслуженная награда вернется в семью красноармейца», - пояснил первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров.

Имя Виктора Александровича Голубева в городе-герое Туле обязательно получит лучший юнармейский отряд. Память Виктора Голубева станет одной из составляющих юнармейской традиции равнения на подвиг наших героев.