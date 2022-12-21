Szazadveg: большинство европейцев хотят мирных переговоров по Украине

По данным опроса, 82% респондентов из 27 стран ЕС хотят, чтобы конфликт на Украине закончился мирными переговорами.

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Большинство европейцев хотят мирных переговоров по Украине. Об отношении населения Евросоюза к конфликту на Украине свидетельствуют данные опроса, проведенного во всех странах ЕС венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg.

Опрос показал, что 82% респондентов из 27 стран ЕС «скорее согласны» с тем, что «Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить» конфликт, 17% опрошенных выбрали ответ «скорее не согласны» с этим утверждением.

«С принуждением к мирным переговорам в наибольшей степени согласны в тех южных странах, где не приняли многие части предыдущих пакетов санкционных предложений Брюсселя (91% на Кипре, 89% в Португалии и в Греции). В Венгрии, которая также критически относится к санкциям, 88% населения выступают за мир», - приводит РИА Новости комментарий авторов исследования.

Эксперты также обратили внимание, что в Польше и Прибалтике, в странах, которые поддерживают антироссийские санкции, идею мирных переговоров разделяют немногие: 42% эстонцев, 36% латышей, 31% поляков и 29% литовцев.