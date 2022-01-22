В стране и мире Дуров предупредил об опасности запрета криптовалют в России Алиса Кононенко По мнению создателя Telegram, это может привести к уничтожению отрасли высокотехнологичной экономики в стране. © Фото: Klaus Ohlenschläger, Picture Alliance, Globallookpress Читайте нас на: Запрет криптовалют приведет к оттоку из страны IT- специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. «Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства», - написал Дуров в своем Telegram-канале. Предприниматель указал, что на сегодняшний день Россия является одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его мнению, вдумчивое регулирование этой отрасли позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики. «Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», - резюмировал Дуров. Ранее Центробанк РФ предложил запретить в стране оборот и майнинг криптовалют. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика