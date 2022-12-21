Родственник умершей футболистки ЦСКА назвал предположительную причину смерти спортсменки

По словам Леонида, девушка находилась на отдыхе с подругой, которая сейчас госпитализирована.

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Вратарь женской молодежной футбольной команды ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет. В пресс-службе клуба отметили, что девушка скончалась, находясь в отпуске. Родственник Виктории по имени Леонид в разговоре со «Звездой» назвал вероятную причину смерти футболистки и рассказал, что спортсменка находилась на отдыхе с подругой.

«Какое-то отравление. Экспертиза будет два месяца что ли идти. Подружка сейчас лежит в больнице, у нее там тоже что-то нарушено, она не помнит ничего. Сутки она пробыла в реанимации, сейчас перевели в палату», - рассказал Леонид.

ЖФК ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Виктории. В клубе уточнили, что запомнили спортсменку доброй, отзывчивой, и всегда готовой прийти на помощь.

Напомним, в 2019 году футболистка женского футбольного клуба «Подольчанка» Полина Кобзева ушла из жизни в возрасте 19 лет. Причиной смерти девушки стал сердечный приступ.