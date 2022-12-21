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МИД: Москва и Минск реагируют на угрозы НАТО и не нарушают договор о нераспространении

Ирина Елагина
01:33 21.12.2022
МИД заявил, что Россия и Белоруссия в ответ на продолжение совместных ядерных миссий НАТО укрепляют свою безопасность.
МИД: Москва и Минск реагируют на угрозы НАТО и не нарушают договор о нераспространении
© Фото: Валерий Шарифулин РИА Новости
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Россия и Белоруссия в ответ на продолжение совместных ядерных миссий НАТО укрепляют свою безопасность и действуют в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на страницах «Коммерсанта» заявление президента РФ Владимира Путина о подготовке экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью.

«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО и реализуются в строгом соответствии с обязательствами по ДНЯО», - подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что речь не идет о передаче белорусской стороне технологий по переоборудованию самолетов.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется», - отметила дипломат.

Захарова также уточнила, что и впредь Москва и Минск будут «увязывать свои шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству», и в случае обострения «оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии».

В заключении представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что «в любом случае решение по ядерному оснащению указанных белорусских систем и тем более по их гипотетическому применению может быть принято только президентом России».

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