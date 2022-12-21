Песков: по линии Минобороны принимаются все меры для изменения ситуации в ДНР к лучшему

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент России охарактеризовал ситуацию в ДНР как сложную.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по линии Министерства обороны РФ принимаются все меры для изменения обстановки в Донецкой Народной Республике к лучшему. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал информацию об обращении врио главы ДНР Дениса Пушилина к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО.

«Вы знаете, что президент охарактеризовал как очень сложную ситуацию в республике. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону», - подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин встретился с Денисом Пушилиным в Кремле. Российский лидер вручил врио главы ДНР орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.