Огонь и тактика: кадры учений мобилизованных по огневой и тактической подготовке

На учениях в Бурятии бойцы учатся вести стрельбу по неподвижным и движущимся целям со сменой огневых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Бурятии на полигоне Дивизионной общевойсковой армии Восточного военного округа военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, участвуют в практических занятиях по огневой и тактической подготовке. Кадры прохождения боевой подготовки публикует Минобороны России.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, бойцы учатся вести стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям со сменой огневых позиций. Условия максимально приближены к реальным. Некоторые мишени имитируют живую силу условного противника.

Особое внимание уделяется отработке навыка перемещения в «двойках» и «тройках» и быстрой реакции при встрече с условным противником.

Напомним, что в Дагестане также проходят учения для бойцов. Ежедневные занятия и выходы, умение маскироваться, огневая подготовка и тактическая медицина выработали у военнослужащих умение спасти жизнь себе и товарищу.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов