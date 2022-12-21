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Огонь и тактика: кадры учений мобилизованных по огневой и тактической подготовке

12:34 21.12.2022
На учениях в Бурятии бойцы учатся вести стрельбу по неподвижным и движущимся целям со сменой огневых позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Бурятии на полигоне Дивизионной общевойсковой армии Восточного военного округа военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, участвуют в практических занятиях по огневой и тактической подготовке. Кадры прохождения боевой подготовки публикует Минобороны России.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, бойцы учатся вести стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям со сменой огневых позиций. Условия максимально приближены к реальным. Некоторые мишени имитируют живую силу условного противника.

Особое внимание уделяется отработке навыка перемещения в «двойках» и «тройках» и быстрой реакции при встрече с условным противником.

Напомним, что в Дагестане также проходят учения для бойцов. Ежедневные занятия и выходы, умение маскироваться, огневая подготовка и тактическая медицина выработали у военнослужащих умение спасти жизнь себе и товарищу. 

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов 

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