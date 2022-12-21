Кровавый след ЦРУ: в США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди

Завеса тайны с трагедии в Далласе так и не снята. Но в секретных отчетах ЦРУ, ФБР и Госдепа обнаружено немало другой предметной информации.

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Сразу 13 тысяч сводок и донесений спецслужб - вторая часть из опубликованного Национальным архивом США до сих пор засекреченного досье по делу об убийстве Кеннеди по большому счету не сообщила миру ничего нового. Кроме того, что американцам по-прежнему есть что скрывать. И несмотря на решение Конгресса США еще от 1992 года, что последние документы по этому делу должны быть опубликованы еще в 2017 году, даже сегодня - пять лет спустя - гриф секретности не снят более чем с 500 документов. Еще две с половиной тысячи опубликованы частично.

Но даже по ним можно судить как об элементарных просчетах спецслужб, так и самих методах работы ЦРУ, которые за почти 60 лет так и не изменились. Например, сообщение о перехвате телефонного звонка Ли Харви Освальда - его официально называют убийцей Кеннеди - в советское посольство в Мексике.

«Эта информация была получена из центра прослушивания телефонных разговоров, которым мы управляем совместно с канцелярией президента Мексики. Это строго секретно и неизвестно мексиканским сотрудникам службы безопасности и правоохранительных органов, у которых есть свой собственный центр», - говорится в сообщении.

Освальд симпатизировал СССР и еще с 1962-го, то есть за год до убийства Кеннеди, был на карандаше американских спецслужб.

Среди опубликованных документов - заметка из Washington Post о том, как бывший морпех, по идеологическим причинам перебравшийся в СССР, через три года вместе с русской женой и ребенком решил оттуда вернуться. По официальной версии, Освальд выпустил в Кеннеди три пули, одну из гильз так и не нашли. Застрелил попытавшегося его задержать полицейского. Был схвачен в кинотеатре, куда проник без билета. Был сам убит через два дня - владельцем одного из ресторанов в Далласе Джеком Руби. Все это позволяло предположить, что в деле замешаны либо мафия, либо ЦРУ. Сенсационные разоблачения в эфире Fox News озвучил республиканский ведущий.

«Мы поговорили с человеком, у которого есть доступ ко все еще засекреченным документам ЦРУ, и он хорошо знаком с их содержанием. Мы задали ему прямой вопрос: "Приложило ли ЦРУ руку к убийству американского президента Джона Кеннеди?" И услышали следующий ответ, цитата: "Да. Я считаю, они причастны. Эта страна совершенно не та, какой вы ее знаете и видите. Это все ложь"», - сказал ведущий Такер Карлсон.

Выводам госкомиссии во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном о том, что Освальд действовал в одиночку, не поверил окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон, который начал свое расследование. Позже оно легло в основу фильма Оливера Стоуна. Гаррисон не исключал, что к убийству Кеннеди могли быть причастны как ЦРУ, так и военно-промышленный комплекс США, якобы оставшийся без новых заказов из-за нежелания Кеннеди расширять участие США в войне во Вьетнаме. Но тогда доказать это Гаррисону так и не удалось. По другой версии, убийство Кеннеди могло быть на руку Фиделю Кастро, и об этом якобы свидетельствует еще один перехваченный телефонный разговор.

«В этих записях нет прямого указания, что ЦРУ или кто-либо еще восприняли это серьезно. Это было похоже на рассказы хвастуна. Мол, да, это хороший урок того, как можно прослушивать телефонные разговоры. Здесь много не ждешь», - рассказал корреспондент Том Форман.

Через два года в США произошло еще одно резонансное убийство - был застрелен Мартин Лютер Кинг. А еще через два месяца - и первый сообщивший об этом, младший брат бывшего президента США Роберт Кеннеди. В 75-м для расследования возможных злоупотреблений со стороны ЦРУ была сформирована новая комиссия. Однако и она не смогла доказать причастность спецслужб. По другой версии, убийство Джона Кеннеди заказал занявший вскоре его место вице-президент США Линдон Джонсон - опять же посредством ЦРУ. В том, что за убийством 35-го президента США стояло именно разведуправление, уверен и его племянник - Роберт Кеннеди-младший.

«Жаль, что ни Трамп, ни Байден не решились все же положить конец этому спектаклю. Они все откладывают вопрос в долгий ящик в надежде, что он просто сойдет на нет. ЦРУ хочет, чтобы проблема ушла, но это зависит от их собственного подхода. И единственный способ решения - полное обнародование документов», - заявил вице-президент Фонда Мэри Феррелл Джефферсон Морли.

Вначале задержку с рассекречиванием архива объясняли пандемией, хотя началась она, как известно, через три года после того, как должны были быть опубликованы последние документы. А теперь главный аргумент - безопасность ныне живущих информаторов ЦРУ. Как бы то ни было, в том, что Освальд действовал один, почти 60 лет сомневаются и большинство американцев. И пока они не получат всей информации, теория заговора останется одной из самых популярных версий.