Глава Роскосмоса заявил о продолжении работ по созданию сверхтяжелой ракеты

© Фото: NASA Bill Ingalls Globallookpress

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что компания продолжит работы по созданию сверхтяжелой ракеты. О перспективах лунной программы Борисов рассказал в интервью «Ведомостям».

«Если мы говорим о лунной программе и о полетах в дальний космос, тяжелый носитель абсолютно точно нужен, но сегодня говорить о создании тяжелой ракеты как о первом приоритете мы не можем. Это не значит, что нужно сворачивать работы и вернуться к ним в 2035 или в 2040 году. Нельзя останавливать процесс освоения технологий, бросать заделы, эти работы будут продолжаться, но сейчас на первой очереди космическая группировка», - отметил Борисов.

Глава Роскосмоса считает, что необходимо развивать науку об освоении космоса, заниматься в том числе и пилотируемыми проектами, но делать это с учетом финансово-экономических возможностей страны.

«Мы не можем поступать, как делали в Советском Союзе, тратя огромные средства на пилотируемые программы в ущерб прикладным вещам. Но если бы вы услышали от меня, что мы не будем заниматься наукой и дальним космосом потому, что это не важно, меня надо было бы сразу снять с должности и отправить подметать улицы», - резюмировал Борисов.

Ранее Роскосмос сообщал о планах создания сверхтяжелой ракеты-носителя после 2030 года.