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Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО

Марина Крижановская
Александр Федорчак
05:00 21.12.2022
Бойцы ежедневно разбивают по несколько позиций врага на Южно-Донецком направлении и уверены: угледарская высота скоро будет под контролем наших войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Расчет спешно демаскирует позицию гаубицы «Мста-Б». Несколько минут назад командир получил координаты: в 15 километрах находится вражеский блиндаж.

Координаты подтверждает наводчик с позывным «Лом». С этой гаубицей он работает с первых дней спецоперации. Сначала  при освобождении ЛНР, а сейчас «Мста-Б» прикрывает нашу пехоту, наступающую на стратегически важный Угледар. Откуда, в том числе, националисты  ведут огонь по  Донецку.

«Вполне простое орудие в плане наведения. Надежное очень. В среднем не больше трех минут (Затрачивается на подготовку к выстрелу. - Прим. ред.). Нужно привести к бою и навести на цель», - рассказал старший наводчик 6-го расчета гаубично-артиллерийского взвода с позывным «Лом».

© ТРК "Звезда"

В лоток подается несколько  снарядов. Расчет готов к бою.

«Восьмитонную советскую гаубицу "Мста-Б" сравнивают еще со снайперской винтовкой. Она очень легка в управлении и прицельно бьет на 25 километров. Способна производить восемь выстрелов в минуту и работает абсолютно при любой погоде. Даже сейчас, в условиях сильного тумана, расчет бьет по заданным координатам», - сообщил корреспондент Александр Федорчак.

Два осколочно-фугасных снаряда улетели точно в цель. Они могут пробить абсолютно любую броню и эффективно разбирают опорники националистов.

«До двух метров снаряд может пробить бетонное здание, бронированную технику», - пояснил командир орудия «Мста-Б» с позывным «Добрый».

Бойцы артиллерийского соединения Восточного военного округа ведут огонь по противнику в любое время суток и при любой погоде. Ежедневно разбивают по несколько позиций врага на Южно-Донецком направлении. Эти парни уверены: угледарская высота скоро будет под контролем наших войск.

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Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО
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