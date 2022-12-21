Армия Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО Марина Крижановская Александр Федорчак Бойцы ежедневно разбивают по несколько позиций врага на Южно-Донецком направлении и уверены: угледарская высота скоро будет под контролем наших войск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Расчет спешно демаскирует позицию гаубицы «Мста-Б». Несколько минут назад командир получил координаты: в 15 километрах находится вражеский блиндаж. Координаты подтверждает наводчик с позывным «Лом». С этой гаубицей он работает с первых дней спецоперации. Сначала при освобождении ЛНР, а сейчас «Мста-Б» прикрывает нашу пехоту, наступающую на стратегически важный Угледар. Откуда, в том числе, националисты ведут огонь по Донецку. «Вполне простое орудие в плане наведения. Надежное очень. В среднем не больше трех минут (Затрачивается на подготовку к выстрелу. - Прим. ред.). Нужно привести к бою и навести на цель», - рассказал старший наводчик 6-го расчета гаубично-артиллерийского взвода с позывным «Лом». © ТРК "Звезда" В лоток подается несколько снарядов. Расчет готов к бою. «Восьмитонную советскую гаубицу "Мста-Б" сравнивают еще со снайперской винтовкой. Она очень легка в управлении и прицельно бьет на 25 километров. Способна производить восемь выстрелов в минуту и работает абсолютно при любой погоде. Даже сейчас, в условиях сильного тумана, расчет бьет по заданным координатам», - сообщил корреспондент Александр Федорчак. Два осколочно-фугасных снаряда улетели точно в цель. Они могут пробить абсолютно любую броню и эффективно разбирают опорники националистов. «До двух метров снаряд может пробить бетонное здание, бронированную технику», - пояснил командир орудия «Мста-Б» с позывным «Добрый». Бойцы артиллерийского соединения Восточного военного округа ведут огонь по противнику в любое время суток и при любой погоде. Ежедневно разбивают по несколько позиций врага на Южно-Донецком направлении. Эти парни уверены: угледарская высота скоро будет под контролем наших войск. Экспертное мнение и аналитика