Легкоуправляема как винтовка: боевая работа гаубицы «Мста-Б» по зачистке позиций от украинских боевиков в зоне СВО
Бойцы ежедневно разбивают по несколько позиций врага на Южно-Донецком направлении и уверены: угледарская высота скоро будет под контролем наших войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Расчет спешно демаскирует позицию гаубицы «Мста-Б». Несколько минут назад командир получил координаты: в 15 километрах находится вражеский блиндаж.
Координаты подтверждает наводчик с позывным «Лом». С этой гаубицей он работает с первых дней спецоперации. Сначала при освобождении ЛНР, а сейчас «Мста-Б» прикрывает нашу пехоту, наступающую на стратегически важный Угледар. Откуда, в том числе, националисты ведут огонь по Донецку.
«Вполне простое орудие в плане наведения. Надежное очень. В среднем не больше трех минут (Затрачивается на подготовку к выстрелу. - Прим. ред.). Нужно привести к бою и навести на цель», - рассказал старший наводчик 6-го расчета гаубично-артиллерийского взвода с позывным «Лом».
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