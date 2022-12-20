Любовь к жизни сильнее ампутации: ветеран боевых действий нуждается в новых протезах

Протезы никогда не повторяются - это исключительно ручная работа. Их невозможно сделать на будущее, только здесь и сейчас.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Методично, никуда не спеша, от бортика к бортику 40 кругов - ровно один километр. Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Кувшинов не очень любит выражение «человек с ограниченными возможностями». За ним не то, что в бассейне, - на улице не угнаться.

Быстрый шаг - эта привычка у него осталась еще с юности. И вот сейчас, в 58, у него вся жизнь на бегу. Подполковник в отставке до выхода на пенсию почти 20 лет оставался с армией, работал в военкомате, а сейчас нашел себя на гражданской службе.

Он успевает много путешествовать и заниматься спортом. Кроме плавания - бег и горные походы. А в далеком 1987-ом старший лейтенант в возрасте 23 лет с черно-белой фотографии в госпитале Кабула думал, что без ног дальнейшая жизнь уже не имеет смысла.

«Я видел себя. И что я точно запомнил - это вид сверху: врачи делают мне перевязку, а я смотрю сверху. И голоса у них такие хрустящие, ломающиеся», - рассказал «Звезде» ветеран боевых действий Александр Кувшинов.

Александр был в составе сопровождающих колонну военной техники, когда машина, в которой он находился, подорвалась на управляемом фугасе. Тяжелейшая минно-взрывная травма. Врачам пришлось провести парную ампутацию голени. Потом была реабилитация с первыми жутко неудобными протезами и с попытками пойти.

«Я сделал три шага. Было очень больно. Я весь покрылся потом. Очень расстроился и сказал, что никогда не научусь ходить», - поделился воспоминаниями он.

Три года назад благотворительный фонд помощи ветеранам боевых действий «Память поколений» приобрел современные модульные протезы для Александра. Теперь подошло время их заменить: часть деталей почти потеряли свою функциональность. На новые изделия для Александра Кувшинова благотворительному фонду необходимо собрать 1 820 000 рублей

Протезы никогда не повторяются, их невозможно сделать на будущее. Только здесь и сейчас. Исключительно ручная работа. Инженер-протезист словно скульптор вытачивает из гипса анатомически идеальную форму заготовки, чтобы потом отлить из нее так называемую гильзу протеза.

«Применяются и композитные материалы, и титан, и карбон, и полиуретан. Система крепления вакуумная. С каждым шагом протез не имеет поршневых движений и все время фиксируется на ноге», - отметил инженер-протезист Михаил Московцев.

На старых военных снимках Александр находит своих сослуживцев. Со многими из них он до сих пор поддерживает связь. На встречу ветеранов Афганистана подполковник Кувшинов неизменно надевает китель с орденом Красной Звезды - награда настоящего воина-героя.

Чтобы сделать пожертвование, нужно отправить СМС со словом «Кувшинов» и суммой помощи, например, Кувшинов 350, на номер 2206. Сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда «Память поколений» можно с помощью QR-кода (наведите камеру на код).