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В МО КНР заявили, что «Морское взаимодействие» с Россией подтверждает решимость обеспечить мир

Ирина Елагина
04:32 20.12.2022
МО КНР прокомментировало предстоящие китайско-российские военно-морские учения.
В МО КНР заявили, что «Морское взаимодействие» с Россией подтверждает решимость обеспечить мир
© Фото: Минобороны России
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Китайско-российские учения «Морское взаимодействие» демонстрируют готовность двух стран обеспечить безопасность и стабильный мир в регионе. Минобороны КНР прокомментировало предстоящие военно-морские учения России и Китая, которые пройдут с 21 по 27 декабря.

«Эти учения свидетельствуют, что Китай и Россия усиливают меры для того, чтобы сообща противостоять угрозам безопасности на море. Они подтверждают решимость и способность двух стран обеспечивать мир и стабильность как в регионе, так и на всей планете», - процитировало ТАСС заявление оборонного ведомства Китая.

В Минобороны КНР отметили, что взаимодействие ВМС двух стран «подтверждает, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина и Москвы постоянно углубляется».

Учения запланированы в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу в провинции Чжэцзян. Военно-морской флот России представят флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

ВМС Народно-освободительной армии Китая задействуют два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельную подлодку. Предполагается также участие в учениях военно-морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК.

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