Танковый «Прорыв»: кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М в зоне спецоперации
Стрельба по мишеням отрабатывается как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой штатным вооружением танка. При помощи БПЛА ведется корректировка огня.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв», поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), проходят подготовку в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой подготовки танкистов публикует Минобороны России.
Танковое соединение ЦВО получило партию современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Экипажи совершенствуют навыки управления боевой машиной, а также огневой подготовки. Военнослужащих обучают инструкторы с учетом современного боевого опыта.
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