Танковый «Прорыв»: кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М в зоне спецоперации

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Стрельба по мишеням из штатного вооружения танка отрабатывается как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой. При помощи беспилотных летательных аппаратов ведется корректировка огня. Помимо этого, танковые экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям на местности.

Основное отличие Т-90М «Прорыв» - в модернизации: есть системное наблюдение, система тепловизора, вращающаяся башня «Аккорд».

«Я могу переключаться на наводчика, могу стрелять за командира, с НСВ наблюдать. Танк усовершенствованный, новый, неприхотливый, прост в использовании», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Зверь».

После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.