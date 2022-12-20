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Variety: присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в еще трех сексуальных преступлениях

Ирина Елагина
03:34 20.12.2022
По данным Variety, Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Variety: присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в еще трех сексуальных преступлениях
© Фото: Bruce Cotler Keystone Press Agency Globallookpress
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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании и двух фактах сексуального домогательства. Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса в понедельник 19 декабря вынесло обвинительный вердикт по трем преступлениям Вайнштейна, совершенным на сексуальной почве. Об этом сообщило американское издание Variety

«Бывшего голливудского титана судили по семи обвинениям. Жюри приступило к обсуждению 2 декабря, и их обсуждение длилось около 40 часов в течение 10 дней. Вайнштейну может грозить от 18 до 24 лет тюрьмы. Дата вынесения приговора не установлена», - сообщает издание.

70-летний Вайнштейн, один из основателей Miramax Films, обладатель «Оскара» за фильм «Влюбленный Шекспир», уже отбывает 23-летний срок по приговору от 11 марта 2020 года, признавшего его виновным в многочисленных изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

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