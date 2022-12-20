Жители новых регионов смогут лечиться в федеральных центрах

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Пациенты из новых регионов России, которым необходимо получение медицинской помощи в федеральных центрах, смогут ее получить в плановом порядке. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов дал разъяснения по приему жителей новых регионов по программе оказания высокотехнологичной медпомощи.

«Пациенты с новых территорий, нуждающиеся в медицинской помощи федеральных медицинских центров, смогут ее получить. Первый пациент из Луганской Народной Республики был на днях успешно прооперирован в плановом порядке в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи в Центре травматологии и ортопедии им. Вредена Минздрава России в Санкт-Петербурге», - процитировало РИА Новости Кузнецова.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из новых регионов, которые нуждаются в оказании высокотехнологичной медпомощи.