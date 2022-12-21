Восстановить связь под обстрелом: в МО рассказали о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации

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Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы Вооруженных Сил РФ.

Во время боя с вооруженными украинскими националистами вражеским артиллерийским залпом из строя были выведены ретрансляционные пункты радиостанций и повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию.

Оценив обстановку и понимая, что потеря связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, гвардии старший лейтенант Ангариков под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника в составе группы выдвинулся для устранения повреждений.

Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, Наран заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции. В итоге было обеспечено управление подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Отважные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Ангарикова позволили оперативно передать артрасчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.