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Восстановить связь под обстрелом: в МО рассказали о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 21.12.2022
Проявляя незаурядное мужество и самоотверженность, российские военные спасают жизнь своих товарищей, а также военную технику и аппаратуру и продвигаются вглубь позиций националистов.
Восстановить связь под обстрелом: в МО рассказали о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков

Гвардии старший лейтенант Наран Ангариков в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы Вооруженных Сил РФ.

Во время боя с вооруженными украинскими националистами вражеским артиллерийским залпом из строя были выведены ретрансляционные пункты радиостанций и повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию.

Оценив обстановку и понимая, что потеря связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, гвардии старший лейтенант Ангариков под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника в составе группы  выдвинулся для устранения повреждений.

Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, Наран заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции. В итоге было обеспечено управление подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Отважные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Ангарикова позволили оперативно передать артрасчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

© Минобороны России

Сержант Хабиб Хабиев

Действуя в составе артиллерийского взвода, сержант Хабиб Хабиев выполнял задачи по огневому поражению объектов противника в ходе продвижения наших войск вглубь обороны украинских националистов.

Оказывая ожесточенное сопротивление, противник применял ствольную и реактивную артиллерию. В ходе боя, находясь в зоне поражения вражеской артиллерии и рискуя жизнью, Хабиб вынес из-под обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуацию. Отправив раненых в безопасное место, сержант Хабиев продолжил выполнять задаче по корректировке огня по объектам противника.

Противник понес существенные потери в вооружении,  не смог сдержать наступление российских войск и отступил благодаря точных и своевременно переданных Хабибом данных.

© Минобороны России

Старший сержант Владимир Костин

Старший сержант Костин выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту техники инженерно-саперного полка. Стремясь сорвать форсирование российскими подразделениями водоема, украинские националисты открыли артиллерийский огонь по тяжелому механизированному мосту, наведенному военными инженерами.

При артобстреле со стороны боевиков был поврежден один из узлов моста. Под непрекращающимся обстрелом старший сержант Костин произвел демонтаж и замену поврежденного узла. Это позволило сохранить функционирование моста и преодолеть водную преграду.

Также в составе подразделения Владимир выполнял задачи по обезвреживанию минно-взрывных устройств, установленных противником на местности, и умело управлял боевой машиной при проделывании проходов в противопехотных минных полях. Профессиональные навыки старшего сержанта Владимира Костина, его мужество, отвага обеспечили безопасное продвижение наших войск.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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