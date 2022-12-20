В стране и мире При пожаре на сухогрузе в Турции пострадали 13 человек Ирина Елагина По данным турецких СМИ, капитан корабля погиб. © Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на:

Крупный пожар произошел на сухогрузе у турецкого Синопа вечером 20 декабря. По предварительным данным, пострадали 13 человек, капитан судна погиб. Информацию о происшествии распространил телеканал A Haber. «На сухогрузе у берегов Синопа вспыхнул пожар. На корабле из 17 человек 4 члена экипажа получили ранения, остальные были доставлены на берег на лодках. Капитан корабля погиб. Спасательные работы продолжаются», - сообщает A Haber. К тушению огня привлечены силы морской полиции и береговой охраны. Пострадаваших доставили в порт Синоп и отвезли в больницу. Работы по ликвидации пожара на судне продолжаются. Экспертное мнение и аналитика