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При пожаре на сухогрузе в Турции пострадали 13 человек

Ирина Елагина
23:30 20.12.2022
По данным турецких СМИ, капитан корабля погиб.
При пожаре на сухогрузе в Турции пострадали 13 человек
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress
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Крупный пожар произошел на сухогрузе у турецкого Синопа вечером 20 декабря. По предварительным данным, пострадали 13 человек, капитан судна погиб. Информацию о происшествии распространил телеканал A Haber.

«На сухогрузе у берегов Синопа вспыхнул пожар. На корабле из 17 человек 4 члена экипажа получили ранения, остальные были доставлены на берег на лодках. Капитан корабля погиб. Спасательные работы продолжаются», - сообщает A Haber.

К тушению огня привлечены силы морской полиции и береговой охраны. Пострадаваших доставили в порт Синоп и отвезли в больницу. Работы по ликвидации пожара на судне продолжаются.

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