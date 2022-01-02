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Двенадцать человек задержаны после убийства украинца в Польше

Ян Брацкий
20:23 02.01.2022
Погибший отмечал Новый год в компании соотечественников и иностранцев, которые могут быть причастны к его убийству, полагает полиция.
Двенадцать человек задержаны после убийства украинца в Польше
© Фото: Jaap Arriens globallookpress
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В Польше найден мертвым гражданин Украины. Трагедия произошла в городе Седльце 1 января. Тело 47-летнего мужчины с травмами головы обнаружили в 04:00 на одной из улиц. Пара местных жителей попыталась оказать ему помощь, однако он уже был мертв. Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что причиной смерти украинца стало убийство, пишет портал wiadomosci.wp.pl.

Как выяснилось позже, убитый отмечал Новый год в компании своих соотечественников и иностранных туристов. Правоохранительные органы полагают, что некоторые из них могут быть причастны к совершению преступления.

В итоге были задержаны 12 человек, среди которых граждане Украины, Белоруссии и Индонезии. Все они на момент задержания находились в нетрезвом состоянии и не смогли ответить на вопросы следователей. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

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