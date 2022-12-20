СЦКК: киевские националисты атаковали больницу в Донецке ракетами повышенной ударной силы

Эксперты считают, что неонацисты использовали для обстрела словацкие ракеты ЕХР-122.

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Словацкими ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122 использовали украинские националисты при обстреле городской больницы имени Калинина в центре Донецка. Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов поделился информацией с ТАСС.

«Судя по характеру повреждений 10-го корпуса Донецкого клинического территориального медицинского объединения, предположительно, обстрел производился словацкими ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, переданными Украине альянсом», - заявил Якубов.

Более точные сведения, какие именно ракеты использовали боевики, военные эксперты смогу дать с рассветом, после осмотра места обстрела.

Ранее украинские боевики уже использовали ракеты ЕХР-122 при обстрелах Донецка. Так, 15 декабря они выпустили 40 реактивных снарядов этой системы. От стандартных ракет к РСЗО «Град» их отличает большая масса боевой части, что обеспечивает большую ударную силу и масштаб разрушений.

Напомним, что вечером 19 декабря боевики нанесли массированный удар по Донецку, выпустив более 20 ракет по Ворошиловскому и Калининскому районам города.