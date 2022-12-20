Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Ранее лидер российского государства провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин приехал на церемонию вручения государственных наград в Кремле. Российский президент вручил Денису Пушилину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Ранее лидер российского государства провел встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Владимир Путин заявил, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий.