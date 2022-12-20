В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле

Игнат Далакян
22:35 20.12.2022
Ранее лидер российского государства провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин приехал на церемонию вручения государственных наград в Кремле. Российский президент вручил Денису Пушилину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее лидер российского государства провел встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Владимир Путин заявил, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:21 В стране и мире
Видео
Как можно больше крови: как в лаборатории в Рубежном Запад исследовал славянский генофонд
19:48 В стране и мире
Белорусские космонавты прибыли в Россию на отбор для полета
18:06 В стране и мире
Госдума вводит штраф до миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России
18:00 В стране и мире
МИД: действие соглашений с Украиной о взаимном признании дипломов и ученых званий прекращено
04:45 В стране и мире
Видео
Любовь к жизни сильнее ампутации: ветеран боевых действий нуждается в новых протезах
Популярное
Загадочный портрет с автографом Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.