Согласно словам обозревателя, ситуация с киевским режимом стала поучительной, показав, что бывает, если положиться на «ложных героев» в лице Вашингтона и Брюсселя.

© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress

Решение Киева пойти на поводу у стран Запада и выступить против Российской Федерации обернется катастрофой для украинского народа. Об этом пишет обозреватель Мехмет Барлас в статье для турецкой газеты Sabah.

«Украина исчезает с лица земли, пойдя за прозападным клоуном», - отметил он в своей статье.

Согласно словам обозревателя, ситуация с киевским режимом стала поучительной, показав, что бывает, если положиться на «ложных героев» в лице Вашингтона и Брюсселя.

«Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено», - добавил Барлас.

Автор статьи утверждает, что подобная история могла и ожидать Турцию. Эксперт вспоминает, как мировые державы пытались сделать все возможное, чтобы столкнуть Россию с Турцией, однако достичь своей цели им не удалось.

«Эрдоган и Путин, сумели наладить отношения, основанные на взаимном уважении, поэтому Турция сняла с себя роль "форпоста НАТО" против России», - подвел итог обозреватель.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что отношения между Россией и Турцией динамично развиваются во многом благодаря президентам двух стран. Также спикер ГД РФ передал турецкому лидеру слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

До этого состоялся телефонный разговор между президентами Российской Федерации и Турции. Лидеры стран обсудили инициативу создания регионального газового хаба.