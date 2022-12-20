Цена на газ в Европе приблизилась к $1 250 за тысячу «кубов»
Скачок цен произошел после сообщений о взрыве газопровода в Чувашии.
© Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Globallookpress
Биржевые цены на природный газ в Европе приблизились к отметке 1 250 долларов за тысячу кубометров. Скачок цен произошел после сообщений о взрыве газопровода в Чувашии.
Утром 20 декабря цена на январские фьючерсы по индексу TTF составляла около 1 150 долларов за кубометр. Скачок произошел примерно в 15 часов по московскому времени.
Напомним, взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. По данным МЧС, погибли три человека. Взрыв произошел из-за утечки газа.