Цена на газ в Европе приблизилась к $1 250 за тысячу «кубов»

Скачок цен произошел после сообщений о взрыве газопровода в Чувашии.

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Биржевые цены на природный газ в Европе приблизились к отметке 1 250 долларов за тысячу кубометров. Скачок цен произошел после сообщений о взрыве газопровода в Чувашии.

Утром 20 декабря цена на январские фьючерсы по индексу TTF составляла около 1 150 долларов за кубометр. Скачок произошел примерно в 15 часов по московскому времени.

Напомним, взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. По данным МЧС, погибли три человека. Взрыв произошел из-за утечки газа.