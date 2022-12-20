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Путин назвал героем каждого, кто находится в зоне СВО

Игнат Далакян
15:06 20.12.2022
Глава государства также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день.

«На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. Я говорил, сегодня вспоминали об этом, и я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу», - сказал Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

По словам главы российского государства, подавляющее большинство граждан нашей страны думают о людях, которые находятся в зоне спецоперации и подвергают себя опасности.

«Я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха», - добавил президент РФ.

Президент Российской Федерации также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения.

«Конечно, мы не можем сейчас и здесь поздравить всех. То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко - первый руководитель Донецкой Народной Республики», - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты, а также отметил заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.

Напомним, сегодня в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения государственных наград. Лидер российского государства Владимир Путин вручил награды временно исполняющим обязанности глав новых регионов Российской Федерации. Ордена были вручены Денису Пушилину, Леониду Пасечнику, Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.

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