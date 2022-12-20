FIA запретила гонщикам делать политические заявления без согласия руководства

Речь идет только о заявлениях, которые пилоты делают под эгидой организации.

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В Международной автомобильной федерации (FIA) решили запретить пилотам «Формулы-1» и гонщикам других серий делать политические и религиозные заявления под эгидой организации без разрешения руководства.

О запрете стало известно из обновленного документа Международного спортивного кодекса, в котором регламентированы правила проведения всех серий, проводимых под эгидой FIA.

Вето наложено на «общую демонстрацию политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, явно нарушающих общий принцип нейтралитета, продвигаемый FIA».

За гонщиками все еще остается право транслировать политические взгляды, соответствующие юрисдикции организации. За нарушение новых правил FIA последует наказание.

В этом году немец Себастьян Феттель подвергся критике со стороны канадских политиков. Причиной стало ношение шлема с надписями о том, что Канада совершает климатические преступления, сообщает РИА Новости.

Ранее российский гонщик и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов отказался от выступлений, так как посчитал условия FIA в отношении спортсменов из РФ дискриминационными.