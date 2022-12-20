МВД РФ объявило в розыск галериста Гельмана*
При этом неизвестно, по какой статье он разыскивается.
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск галериста Марата Гельмана*. При этом статью, по которой он разыскивается, ведомство не раскрыло.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - следует из базы розыска МВД.
Российский коллекционер и галерист Марат Гельман* ранее возглавлял Пермский музей современного искусства PERMM. С июня 2002 года по февраль 2004 года Гельман* занимал пост заместителя генерального директора Первого канала. С 2014 года он проживает в Черногории.
* Марат Гельман внесен Минюстом РФ в реестр СМИ - иностранных агентов.