Концерт «Скажи Героям Спасибо!»: прямая трансляция
Начало праздничного мероприятия в 18:00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Центральном академическом театре Российской Армии сегодня проходит концерт-видеооткрытка «Скажи Героям Спасибо!».
Это праздничное новогоднее мероприятие, в котором юнармейцы выразят благодарность участникам специальной военной операции на языке детского творчества.
В концерте примут участие юнармейские творческие коллективы и известные артисты: «Любэ», Олег Газманов, Сергей Войтенко, Академический дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.