ВКС РФ успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган

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Новую российскую систему противоракетной обороны (ПРО) успешно испытали на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Казахстане. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Испытание провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — сказал командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук.

Как уточнили в оборонном ведомстве, система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат». По его словам, активное перевооружение РВСН на современные ракетные комплексы продолжается.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.