В стране и мире СМИ сообщили об обнаружении в Москве похожего на гранату предмета Ян Брацкий Жильцов дома, в котором был обнаружен потенциально опасный предмет, эвакуировали на улицу. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: В Москве, по данным СМИ, обнаружили предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел на улице Декабристов в комнате одной из квартир. Жильцов дома спешно эвакуировали, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место выехали кинологи. Официальных подтверждений данной информации пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика