СМИ сообщили об обнаружении в Москве похожего на гранату предмета
Жильцов дома, в котором был обнаружен потенциально опасный предмет, эвакуировали на улицу.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
В Москве, по данным СМИ, обнаружили предмет, похожий на гранату.
Инцидент произошел на улице Декабристов в комнате одной из квартир. Жильцов дома спешно эвакуировали, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место выехали кинологи.
Официальных подтверждений данной информации пока не поступало.