Число раненых при обстреле Белгородской области увеличилось до десяти

По словам главы региона, от обстрела пострадало 75 жилых и промышленных построек.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела региона со стороны украинских боевиков увеличилось до десяти. Отмечается, что семеро раненых уже находятся дома на амбулаторном лечении.

«Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто еще находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», - написал Гладков у себя в Telegram.

Чиновник также добавил, что власти будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях.

Напомним, вчера украинские националисты обстреляли Белгородскую область, в результате чего погиб один человек.