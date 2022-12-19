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Свой-чужой: как работает комплекс «Блоха» для определения позиций врага

Марина Крижановская
Александр Федорчак
05:01 19.12.2022
В зависимости от скопления уникальных номеров и ID делаются выводы о перемещении противника, принимаются меры по определению его позиций и нанесению ударов по скоплению этих радиостанций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Новые средства радиоэлектронной борьбы с противником используют наши бойцы на Южно-Донецком направлении. Переносная установка «Блоха» способна распознавать сигналы на частоте от 30 до 3000 мегагерц. Установка может работать в любой местности, даже в машине. Собирается и разбирается в течение пяти минут.

«Малогабаритный комплекс радиотехнического радиомониторинга, предназначенный для обработки и приема сигналов в диапазоне от 30 до 3000 мегагерц. Прием сигналов радиостанций цифрового и аналогового вида, а также радиотехнические сигналы эрэлэсок, пехотных эрэлэсок и контрбатарейной борьбы», - рассказал командир маневренной группы РЭБ с позывным «Карат».

Расстояние, на котором может работать станция РЭБ, различное. Максимального значения, которого удавалось добиться, - до 30 километров. Бойцы отмечают, что все зависит от источника излучения.

Установка может распознавать радиостанции DMR-диапазона и другие цифровые радиостанции, а также комплексы радиолокационной и контрбатарейной борьбы - именно то, что имеет радиоизлучение до 3000 Мгц.

© ТРК "Звезда"

Говоря о том, что за время использования комплекса удалось обнаружить у противника, командир группы РЭБ сказал, что ими постоянно отслеживаются используемые врагом радиостанции.

«Мы постоянно мониторим цифровые радиостанции. Сейчас увеличился парк используемых противником радиостанций нехарактерных для нашего региона. То есть это наемники, скорее всего, используют радиостанции натовского и американского образцов», - пояснил «Карат».

Он добавил, что американские радиостанции имеют уникальные номера. В зависимости от скопления уникальных номеров и уникальных ID делаются выводы о перемещении противника, даже если его не слышно и он закрыт шифрованием. Анализируется перемещение врага и принимаются меры по определению его позиций и нанесению ударов по скоплению радиостанций.

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