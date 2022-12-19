Свой-чужой: как работает комплекс «Блоха» для определения позиций врага

В зависимости от скопления уникальных номеров и ID делаются выводы о перемещении противника, принимаются меры по определению его позиций и нанесению ударов по скоплению этих радиостанций.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новые средства радиоэлектронной борьбы с противником используют наши бойцы на Южно-Донецком направлении. Переносная установка «Блоха» способна распознавать сигналы на частоте от 30 до 3000 мегагерц. Установка может работать в любой местности, даже в машине. Собирается и разбирается в течение пяти минут.

«Малогабаритный комплекс радиотехнического радиомониторинга, предназначенный для обработки и приема сигналов в диапазоне от 30 до 3000 мегагерц. Прием сигналов радиостанций цифрового и аналогового вида, а также радиотехнические сигналы эрэлэсок, пехотных эрэлэсок и контрбатарейной борьбы», - рассказал командир маневренной группы РЭБ с позывным «Карат».

Расстояние, на котором может работать станция РЭБ, различное. Максимального значения, которого удавалось добиться, - до 30 километров. Бойцы отмечают, что все зависит от источника излучения.

Установка может распознавать радиостанции DMR-диапазона и другие цифровые радиостанции, а также комплексы радиолокационной и контрбатарейной борьбы - именно то, что имеет радиоизлучение до 3000 Мгц.