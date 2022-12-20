Вывести бойцов из вражеских клещей: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Проявляя смелость и решительность, российские военные оперативно доставляют товарищам боеприпасы на передовые позиции, а также умело руководят личным составом даже под обстрелами со стороны противника.
© Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.