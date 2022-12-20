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Вывести бойцов из вражеских клещей: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:15 20.12.2022
Проявляя смелость и решительность, российские военные оперативно доставляют товарищам боеприпасы на передовые позиции, а также умело руководят личным составом даже под обстрелами со стороны противника.
Вывести бойцов из вражеских клещей: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Лейтенант Александр Шеханов, командир мотострелкового взвода

Лейтенант Александр Шеханов следовал в составе колонны Вооруженных Сил РФ в заданный район. Будучи в составе головной машины, он обнаружил готовивших засаду вооруженных украинских националистов. Александр сходу атаковал боевиков.

Оказывая сопротивление, противник сосредоточил огонь на машине Александра. Это дало возможность основным силам колонны перестроиться в боевой порядок и вступить в бой.

Действуя смело и решительно в бою, несмотря на полученное ранение, лейтенант Шеханов находился на передовом рубеже атаки и руководил действиями подчиненных. Благодаря этому живой силе противника был нанесен существенный урон.

Дождавшись подкрепления, националисты отрезали часть колонны от основных сил. Сдерживая наступление боевиков, лейтенанту Александру Шеханову удалось вывести из вражеских клещей более 20 человек. После этого, соединившись с резервом, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и разбили врага.

© Минобороны России

Старший сержант Евгений Зверев, командир отделения

В условиях, сопряженных с риском для жизни, старший сержант Евгений Зверев выполнял боевую задачу по бесперебойному снабжению участвующих в специальной военной операции подразделений российских войск.

Евгений неоднократно осуществлял подвоз боеприпасов группировке войск на передовые позиции. Во время очередного выезда колонна подверглась минометному обстрелу.

Старший сержант Зверев понимал, что значительная часть колонны будет уничтожена при попадании в машину с боеприпасами. Умело маневрируя грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, Евгений вывел машину из-под вражеского обстрела.

Проявленные старшим сержантом Евгением Зверевым мужество и профессионализм позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделению, находившемуся на передовой.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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