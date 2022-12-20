Вывести бойцов из вражеских клещей: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

© Минобороны России

Лейтенант Александр Шеханов, командир мотострелкового взвода

Лейтенант Александр Шеханов следовал в составе колонны Вооруженных Сил РФ в заданный район. Будучи в составе головной машины, он обнаружил готовивших засаду вооруженных украинских националистов. Александр сходу атаковал боевиков.

Оказывая сопротивление, противник сосредоточил огонь на машине Александра. Это дало возможность основным силам колонны перестроиться в боевой порядок и вступить в бой.

Действуя смело и решительно в бою, несмотря на полученное ранение, лейтенант Шеханов находился на передовом рубеже атаки и руководил действиями подчиненных. Благодаря этому живой силе противника был нанесен существенный урон.

Дождавшись подкрепления, националисты отрезали часть колонны от основных сил. Сдерживая наступление боевиков, лейтенанту Александру Шеханову удалось вывести из вражеских клещей более 20 человек. После этого, соединившись с резервом, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и разбили врага.