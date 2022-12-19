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Украинские боевики выпустили по центру Донецка около десяти ракет РСЗО «Град»

Ирина Елагина
23:15 19.12.2022
Подробности обстрелов столицы ДНР передает наш корреспондент Владислав Кустов.
Украинские боевики выпустили по центру Донецка около десяти ракет РСЗО «Град»
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Украинские националисты подвергли очередному обстрелу центр Донецка. Наш корреспондент Владислав Кустов сообщил, что в столице ДНР прогремело около 10 взрывов. Предположительно, киевские боевики вновь обстреливают Донецк из РСЗО «Град».

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, вечером 19 декабря зафиксированы 15 ударов из «Градов» по Калининскому району Донецка и еще 6 ракет выпущено по Ленинскому району города. Кроме того, три удара пришлись по Куйбышевскому району Донецка.

Напомним, что накануне украинские националисты выпустили порядка 15 ракет РСЗО «Град» по Донецку. Несколько снарядов попали в палаты нейрохирургического корпуса городской больницы имени Калинина, были ранены двое пациентов, а также разрушен корпус клинико-диагностического отделения.

Под обстрелом вчера оказались и жилые кварталы, один из снарядов попал в квартиру пожилой женщины.

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