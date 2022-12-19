В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Театр «Лицедеи» показал спектакли для семей мобилизованных в Кузбассе

Вероника Волосунова
17:58 19.12.2022
С праздничным спектаклем «Новогодняя покатушка» выступили артисты самого большого театра клоунады в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Зрители Кемерово и Новокузнецка увидят два благотворительных спектакля «Новогодняя покатушка» для 1 400 человек из семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Представление подготовили артисты легендарного театра клоунады «Лицедеи» из Санкт-Петербурга.

Новогодние юмористические спектакли не только веселят детей, но и помогают взрослым отвлечься от внешних событий и вернуться в детство.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

«Наше искусство в чем, чтобы взрослых вернуть в мир детства. На два часа оторвать от этой обыденности. Быть детьми, смеяться, быть самими собой, освободиться от внешних каких-то оков, стандартов. Мы раскрепрощаем зрителя», - рассказал Анвар Либабов, актер театра «Лицедеи».

Первый спектакль прошел в Новокузнецке и собрал аншлаг.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Это у нас классическая постановка. Там номера из разных годов. У нас девчонки замечательные, очень смешные, это самое главное, потому что они клоунессы в театре "Лицедеи". Наши амулеты, так сказать. Последний раз в Нововкузнецке мы были 18 лет назад, в 2004 году. Замечательно нас встретили. И министр культуры была. Ей очень понравилось. И вот предложили нам приехать летом сюда опять. И мы с удовольствием приедем посмотреть уже город и порадовать себя и публику», - добавил Леонид Лейкин, актер театра «Лицедеи».

В Кемерово представление состоится 20 декабря в 12.00 на сцене Музыкального театра им А.К. Боброва.

В Центральном доме Российской армии 4 декабря для матерей и жен мобилизованных выступили артисты Большого театра. Артисты исполнили русские народные песни, романсы, популярные произведения советских композиторов. Также зрителям показали фрагменты из классических балетов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:07 В стране и мире
В ГД РФ внесен проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД
17:07 В стране и мире
Видео
Путин: Белоруссия - не только добрый сосед, но и союзник
15:10 В стране и мире
Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством»
14:39 В стране и мире
Песков призвал не реагировать на «утки» о разрыве газовых контрактов с Белоруссией
13:25 Армия
Видео
Минобороны России: наступая, наши войска заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Популярное
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.