Театр «Лицедеи» показал спектакли для семей мобилизованных в Кузбассе
С праздничным спектаклем «Новогодняя покатушка» выступили артисты самого большого театра клоунады в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Зрители Кемерово и Новокузнецка увидят два благотворительных спектакля «Новогодняя покатушка» для 1 400 человек из семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Представление подготовили артисты легендарного театра клоунады «Лицедеи» из Санкт-Петербурга.
Новогодние юмористические спектакли не только веселят детей, но и помогают взрослым отвлечься от внешних событий и вернуться в детство.