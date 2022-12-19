В стране и мире Театр «Лицедеи» показал спектакли для семей мобилизованных в Кузбассе Вероника Волосунова С праздничным спектаклем «Новогодняя покатушка» выступили артисты самого большого театра клоунады в Европе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Зрители Кемерово и Новокузнецка увидят два благотворительных спектакля «Новогодняя покатушка» для 1 400 человек из семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Представление подготовили артисты легендарного театра клоунады «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Новогодние юмористические спектакли не только веселят детей, но и помогают взрослым отвлечься от внешних событий и вернуться в детство. «Наше искусство в чем, чтобы взрослых вернуть в мир детства. На два часа оторвать от этой обыденности. Быть детьми, смеяться, быть самими собой, освободиться от внешних каких-то оков, стандартов. Мы раскрепрощаем зрителя», - рассказал Анвар Либабов, актер театра «Лицедеи». © ТРК ВС РФ «Звезда» Первый спектакль прошел в Новокузнецке и собрал аншлаг. «Это у нас классическая постановка. Там номера из разных годов. У нас девчонки замечательные, очень смешные, это самое главное, потому что они клоунессы в театре "Лицедеи". Наши амулеты, так сказать. Последний раз в Нововкузнецке мы были 18 лет назад, в 2004 году. Замечательно нас встретили. И министр культуры была. Ей очень понравилось. И вот предложили нам приехать летом сюда опять. И мы с удовольствием приедем посмотреть уже город и порадовать себя и публику», - добавил Леонид Лейкин, актер театра «Лицедеи». © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Кемерово представление состоится 20 декабря в 12.00 на сцене Музыкального театра им А.К. Боброва. В Центральном доме Российской армии 4 декабря для матерей и жен мобилизованных выступили артисты Большого театра. Артисты исполнили русские народные песни, романсы, популярные произведения советских композиторов. Также зрителям показали фрагменты из классических балетов. Экспертное мнение и аналитика